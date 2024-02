Il Viagra potrebbe ridurre il rischio di Alzheimer: perché?

Che fine fa il prepuzio? La circoncisione maschile consiste nella rimozione chirurgica del prepuzio dal pene (soprattutto nei bambini) in modo da lasciare scoperto il glande (l'estremità superiore). È prima di tutto un rito religioso (nel mondo musulmano e in Israele), ma dal momento che ha anche ragioni igieniche, viene praticata in molti Paesi: la procedura è più diffusa negli Stati Uniti, in parte del Sud-Est asiatico e in Africa. È, invece, relativamente rara in Europa, in America Latina, in alcune zone del Sud Africa e in gran parte dell'Asia. Circa un terzo dei maschi di tutto il mondo sono circoncisi. Si calcola che con il prepuzio di tutti i maschi circoncisi si possono far crescere in laboratorio fino a 23.000 mq (poco più di 3 campi di calcio) di pelle che di solito viene utilizzata per trattare i gravi ustionati. Nella foto, il rito della circoncisione in una famiglia ebrea di New York.

Foto: © New York Times / Contrasto