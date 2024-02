Il sistema immunitario dei neonati e quello degli adulti funzionano e vanno interpretati con due alfabeti diversi : il primo non è, come tradizionalmente ipotizzato, una versione incompleta e in miniatura del nostro. Ma segue regole diverse che lo rendono, in alcuni casi, anche più efficace contro i patogeni. È quanto emerge da uno studio pubblicato su Science Immunology .

Meglio o peggio? Che il sistema immunitario dei più piccoli non sia necessariamente e in ogni caso più fragile del nostro è emerso durante la pandemia di CoViD-19: i bambini hanno infatti risposto meglio a infezioni e sintomi causati dall'allora sconosciuto SARS-CoV-2. Eppure, la scienza ci dice che le cellule T degli adulti (ossia i linfociti incaricati dell'immunità acquisita) funzionano meglio di quelle dei neonati nel riconoscere gli antigeni (le sostanze riconosciute come estranee dal sistema immunitario), nel formare una memoria immunologica e nel rispondere a infezioni ripetute. Che cosa ci sfugge, quindi?

Due diversi ruoli. Due scienziati della Cornell University (Stati Uniti) hanno scoperto che le cellule T dei neonati non sono mancanti in qualcosa, ma semplicemente coinvolte in una parte diversa del sistema immunitario: e cioè nell'immunità innata, quella che offre una protezione immediata, rapida e non specifica dai microrganismi che il corpo non ha mai incontrato prima.

Mentre negli adulti le cellule T usano l'immunità adattativa, riconoscono cioè specifiche parti dei patogeni (antigeni) per riattaccarli in modo mirato qualora si ripresentassero, nei neonati questi linfociti sono attivati da proteine associate all'immunità innata. Rispondono subito e indistintamente a qualunque possibile minaccia, una proprietà più utile, in questa prima fase della vita.