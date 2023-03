Il rumore del traffico da solo basta a far alzare la pressione

In principio fu... il silenzio. Secondo alcune teorie, il Big Bang fu un evento almeno inizialmente silenzioso. Durante quel primo sussulto di energia che diede inizio al tempo e allo spazio, senza alcuno spazio in cui espandersi, e senza ostacoli da incontrare, le onde sonore non avevano un mezzo in cui propagarsi, e quindi non potevano generare alcun suono. Le cose dovettero cambiare poche centinaia di migliaia di anni dopo, quando l'Universo iniziò a raffreddarsi e ad espandersi, e le onde a propagarsi a distanze sempre maggiori (ma senza nessun orecchio che potesse sentirle). Anche il termine "Big Bang" ("Grande scoppio") di per sé, non si riferisce al rumore di un'esplosione: fu coniato dal fisico britannico Fred Hoyle nel 1949, nel corso di un'intervista radiofonica, per definire in modo polemico e dispregiativo questo modello cosmologico, che lo scienziato non condivideva.

Foto: © Science Photo Library