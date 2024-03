Il Parkinson è anche un disturbo della percezione?

Ora uno studio della Scuola politecnica federale di Losanna (EPFL) ha trovato che, in chi sperimenta allucinazioni, e in particolare nei pazienti che ne soffrono a causa del Parkinson , questo errore di conteggio per eccesso è particolarmente spiccato. Una scoperta che potrebbe cambiare il modo in cui la malattia viene interpretata, e anche - si spera - anticiparne la diagnosi.

Quante persone ci sono nella stanza in cui vi trovate? Se doveste rispondere in fretta e senza la possibilità di contare, tendereste a sovrastimarne il numero: è un fenomeno noto che, dal punto di vista evolutivo, ha perfettamente senso. Meglio sbagliarsi per eccesso, nel contare potenziali nemici o minacce, anziché per difetto.

Queste false percezioni, considerate meno gravi rispetto alle allucinazioni visive, tendono a manifestarsi in una fase precoce della malattia di Parkinson - talvolta prima ancora della diagnosi. E i pazienti che ne soffrono sembrano essere anche più predisposti a sviluppare declino cognitivo come conseguenza del Parkinson. Ecco perché queste allucinazioni sono un ottimo obiettivo di studio per chi spera di anticipare il più possibile le cure per questa malattia.

Illusioni a comando. I ricercatori svizzeri hanno indotto artificialmente le allucinazioni con una combinazione di stimoli in realtà virtuale (usata per ricreare la presenza di cinque, sei, sette o otto persone in una stanza vuota, proiettata su uno schermo per 200 millisecondi) e robotica: un dito robotico apparentemente attivato da un joystick in mano ai soggetti picchiettava sulla loro schiena in modo asincrono rispetto ai loro comandi.

Questa piattaforma ha permesso di determinare in modo scientificamente accurato se qualcuno fosse suscettibile o meno alle allucinazioni di presenza, senza per forza doversi affidare a questionari di autovalutazione. Gli scienziati ne hanno inoltre sviluppata una versione semplificata da usare a casa e online, in modo non intrusivo e senza l'aiuto di personale medico.