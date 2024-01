Gli animali più grandi hanno spermatozoi più grandi? Sembrerebbe logico di sì, ma in realtà la grandezza degli spermatozoi non ha alcun legame con le dimensioni dell’animale. Per cui elefanti, scoiattoli e balene possono avere spermatozoi di lunghezza simile.

Addirittura, lo spermatozoo più grande è quello della Drosophila bifurca, un moscerino. Con la “coda” srotolata, lo spermatozoo supera i 2 centimetri di lunghezza. È anche il più fecondo: ha il 100% di probabilità di incontrare l’ovulo perché occupa, da solo, tutto l’apparato genitale della femmina.

Per confronto, lo spermatozoo umano misura 0,07 millimetri, e quello dell’ippopotamo 0,033 millimetri.

Nella foto, invece, i testicoli più grandi in natura (relativamente al peso dell'animale). Appartengono a una specie di grillo ma non producono spermatozoi particolarmente grandi.

Foto: © Richard Richards, University of Derby