Il fumo di seconda mano apre le porte a un'aritmia del cuore

Lo studio su grandi numeri. Un team di scienziati dell'Ospedale Universitario di Seoul, in Corea, ha analizzato l'associazione tra esposizione a fumo di seconda mano e rischio di fibrillazione atriale in un gruppo di quasi 400.500 adulti non fumatori e non affetti da fibrillazione atriale in principio, tra i 40 e i 69 anni di età. I dati sono stati estrapolati dagli archivi dello UK Biobank, un importante database sanitario britannico. Il 21% dei partecipanti, 85.984 persone, hanno dichiarato di essere stati esposti a fumo di seconda mano nel corso dell'anno precedente, in media per 2,2 ore alla settimana. Nel corso dei 12,5 anni di follow-up dello studio, 23.471 partecipanti sul totale degli intervistati (il 6%) hanno sviluppato fibrillazione atriale.