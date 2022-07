I vaccini anticovid hanno salvato 20 milioni di vite

Se non ci fossimo vaccinati, la covid avrebbe potuto uccidere quasi venti milioni di persone in più: è quanto emerge da uno studio pubblicato su The Lancet Infectious Diseases che, attraverso un modello matematico, ha stimato la mortalità potenziale della covid in un mondo senza vaccini. L'altro lato della medaglia, però, è che non abbiamo fatto abbastanza: se l'obiettivo dell'OMS di vaccinare entro la fine del 2021 il 40% dell'intera popolazione mondiale fosse stato raggiunto, si sarebbero salvate altre 600.000 vite.

Morti ufficiali e in eccesso. Lo studio ha preso in considerazione i dati ufficiali riguardanti le morti conteggiate in 185 Paesi da dicembre 2020 a dicembre 2021. La Cina è stata esclusa dall'analisi per evitare di falsare i dati, viste le loro politiche di lockdown duri applicate su una popolazione così numerosa.

I ricercatori hanno poi condotto un'analisi separata delle morti in eccesso, per includere nei calcoli anche i decessi da covid non considerati durante il periodo di studio. Il modello ha anche tenuto conto dei diversi livelli di vaccinazione raggiunti nei vari Paesi, e delle differenze nell'efficacia dei vaccini somministrati.