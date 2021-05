Solo i maschi. Servendosi dell' orologio epigenetico di Horvath (un test biochimico che serve per misurare l'età biologica) i ricercatori hanno analizzato i geni di 45 adulti nati estremamente sottopeso, confrontandoli con quelli di 47 adulti nati normopeso. Paragonando le due età biologiche è emersa una differenza di quasi cinque anni tra i due gruppi, ma solo per gli uomini: le donne nate sottopeso non sembrerebbero infatti invecchiare peggio delle coetanee nate normopeso.

L'importanza di uno stile di vita sano. Lo studio sottolinea l'importanza di monitorare la salute delle persone nate precocemente durante l'intera durata della loro vita (e non solo da neonati), e ricorda agli uomini ELBW quanto sia importante seguire uno stile di vita sano per contrastare i rischi di un invecchiamento biologico precoce. «Mangiare e dormire bene, fare attività fisica, gestire lo stress, non fumare, allenare la mente e sviluppare forti legami sociali», elenca Van Lieshout: sono questi i punti fondamentali per ottimizzare la salute di tutti, e in particolare degli uomini nati sottopeso.