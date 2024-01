I casi di morbillo in Europa crescono in modo allarmante

L'Europa è alle prese con un'ondata silenziosa di casi di morbillo. Tra gennaio e ottobre 2023, gli episodi di questa malattia infettiva riportati in 40 dei 53 Paesi della regione europea dell'OMS sono stati più di 30.000, una crescita di oltre 30 volte rispetto ai 941 casi del 2022. I contagi sono aumentati negli ultimi mesi, una tendenza che per l'Organizzazione mondiale della sanità è destinata a peggiorare e che è da collegare a un calo delle vaccinazioni in età pediatrica.

Non un semplice esantema. Nel 2023, due casi su 5 di morbilllo hanno riguardato bambini dagli 1 ai 4 anni di età, e un caso su 5 adulti di 20 anni o più. Ma da gennaio a ottobre sono stati riportati anche 20.918 casi di ricoveri ospedalieri per le complicanze da morbillo, e 5 decessi collegati al morbillo in due Paesi. Il morbillo è una malattia infettiva che provoca inizialmente sintomi da raffreddamento, seguiti da febbre e da un'eruzione cutanea, ma in alcuni casi (specialmente in neonati, persone malnutrite o immunocompromesse) può associarsi a super infezioni batteriche, con diarrea, polmoniti, otiti, encefaliti. In morbillo erode infatti la memoria immunitaria e lascia vulnerabili ad altri agenti infettivi. Anche se queste complicazioni sono relativamente rare, il morbillo è comunque responsabile di un numero di morti compreso tra le 30 e le 100 ogni 100.000 persone colpite [dati Epicentro-ISS].

Lo zampino della covid. Quasi un terzo dei casi denunciati dall'OMS si è verificato in Kazakistan, Paese ponte tra Europa e Asia ma incluso nella Regione Europea dell'organizzazione. Ciò è avvenuto soprattutto a causa di una netta riduzione delle vaccinazioni infantili tra il 2020 e il 2022. La pandemia di CoViD-19 ha avuto un impatto devastante sulla regolarità delle campagne vaccinali, e il risultato è stato l'aumento di bambini vaccinati a metà (sono necessari due vaccini per essere immunizzati dal morbillo) o non vaccinati. In tutto, 1,8 milioni di bambini in Europa avrebbero perso una o entrambe le vaccinazioni contro il morbillo tra il 2020 e il 2022.

Abilissimo a infettare. La ripresa degli spostamenti e dei viaggi internazionali ha portato a un nuovo aumento del rischio di trasmissione del virus del morbillo (del genere morbillivirus), che si propaga facilmente nelle comunità non vaccinate. L'infezione è tra le più contagiose: il virus può rimanere sospeso nell'aria fino a 2 ore e se una persona è infetta, il 90% di quelle che la circondano finirà per ammalarsi a sua volta.