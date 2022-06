La fermata obbligata all'area di sosta per fare pipì è il vostro incubo quando siete in viaggio verso la meta delle agognate vacanze? Davvero i bagni pubblici sono il peggiore dei mali in tema di batteri? Non proprio. Ecco una guida dei rischi reali che correte quando andate in bagno fuori casa (e anche in altri più insospettabili luoghi).

Il nostro consiglio Una buona abitudine è quella di tirate lo sciacquone con il coperchio chiuso in modo da evitare che venga contaminato l'ambiente per le persone che utilizzeranno i servizi dopo di voi. Buona norma sarebbe entrare in bagno con la mascherina .

1 - Occhio al coperchio del wateR Qualche rischio c'è ma meno di quanto pensiate. Quando entrate in un bagno pubblico, tenete presente che i pericoli maggiori vengono dallo sciacquone (anche quello tirato dalla persona entrata prima di noi). Lo sciacquone una volta azionato solleva infatti quantità consistenti di aerosol potenzialmente carichi di particelle virali (Covid compreso). Secondo uno studio i normali wc producono nel giro di 35 secondi una sorta di " nuvola" alta almeno un metro che può rimanere sospesa nell'aria anche per un'ora prima di depositarsi sulle superfici circostanti. Le goccioline che si elevano dagli orinatoi (ancora molto presenti nelle aree di servizio in autostrada o negli uffici) colpiscono invece le gambe molto più rapidamente, in 5,5 secondi (difficile schivarle semplicemente spostandosi).

2 - Diventate acrobati contro i (bassi) rischi della tavoletta

Se anche voi siete tra quelli che temono l'asse del water, sappiate che realisticamente il rischio di contrarre una malattia sedendosi sulla tavoletta è piuttosto basso. Per prima cosa, potete smettere di preoccuparvi delle malattie sessualmente trasmissibili: agenti patogeni come la gonorrea e la clamidia infatti non sopravvivono a lungo sulle superfici e si trasmettono attraverso rapporti sessuali (insomma non basta sedervici sopra).

Ci sono altre infezioni cutanee che potrebbero impensierirvi come quelle causate dallo Staphylococcus aureus resistente alla meticillina o lo stafilococco Mrsa, resistente a molti farmaci e quindi difficile da trattare. Anche in questo caso, però, il rischio è basso e la pelle è tutto quello che vi serve per proteggervi. Discorso diverso se fossimo in presenza di una ferita aperta sulle natiche o sulle gambe.

Il nostro consiglio

La cosa migliore è allenare i muscoli per rimanere in equilibrio senza bisogno di sedersi sulla tazza. Fondamentale sviluppare anche una buona mira (per le donne esistono anche speciali "imbuti" per fare la pipì in piedi; per gli uomini, quella di centrare il wc è una questione sulla quale si sta lavorando... da millenni).

Per i più audaci: prima di sedervi sulla tavoletta potete passarci sopra una salviettina disinfettante.