L'inaugurazione dell'Anno Accademico 2023/2024 della Humanitas University – che ha avuto luogo il 26 febbraio 2024 a Pieve Emanuele – ha offerto l'opportunità per uno sguardo approfondito sulla storia dell'ateneo e sulle sfide che affronterà nel futuro delle Scienze della Vita. La medicina di precisione. La Lectio Magistralis, tenuta dal prof. Mark A. Rubin, Direttore del Centro per la Medicina di Precisione di Berna, ha affrontato il tema della "Precision Medicine: lessons from the fields". La Medicina di Precisione si basa sull'individuazione delle caratteristiche specifiche di una singola persona (analisi genetica, microbioma, stili di vita, eccetera), resa possibile dall'utilizzo delle più moderne tecnologie, per individuare i trattamenti più idonei per la cura delle patologie oggi ancora difficilmente curabili. Questo argomento è emblematico del percorso di Humanitas University, che si è affermato come centro di eccellenza nell'integrazione tra Medicina e Ingegneria.

L'Innovation Building Campus di Humanitas University. Intitolato all'ingegnere Roberto Rocca, tra i fondatori del Gruppo Techint, e progettato dall’architetto Filippo Taidelli. L'edificio riflette architettonicamente e nell’organizzazione degli spazi l’integrazione tra Medicina e Ingegneria, con laboratori avanzati di stampa 3D e di microscopia elettronica. Qui si trova anche l'AI center. © Humanitas

Fondata dieci anni fa, Humanitas University è cresciuta in modo significativo, con oltre 2.700 studenti iscritti ai sette corsi di Laurea e ai corsi post-lauream. Questa crescita è evidente nei corsi di Medicina e Chirurgia, Fisioterapia, Infermieristica, Scienze Infermieristiche e Ostetriche, nonché nei nuovi corsi triennali in Tecniche di Laboratorio Biomedico e Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia. Un catalizzatore di intelligenza digitale. Gianfelice Rocca, Presidente di Humanitas, ha sottolineato la visione dell'ateneo come un catalizzatore di intelligenza digitale e robotica al servizio di medici e pazienti. Questo approccio innovativo si riflette anche nel corpo docente, di fama internazionale, e nella Visiting Faculty, che include Premi Nobel, contribuendo a posizionare Humanitas tra le prime 300 università al mondo secondo il Times Higher Education.