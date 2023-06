Gli infarti mortali sono più frequenti il lunedì

Infarto e arresto cardiaco vengono spesso usati come sinonimi, ma non sono la stessa cosa: il primo (l'attacco di cuore) avviene quando vi è un problema di circolazione sanguigna in una delle arterie del cuore; il secondo invece si verifica quando vi è un "malfunzionamento" nel sistema elettrico del cuore, spesso dovuto alla fibrillazione atriale (un tipo di battito irregolare), che fa sì che il cuore non riesca a pompare sangue in modo corretto al resto del corpo.