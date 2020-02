Fuori dalla Cina: come si diffonde il coronavirus

Anche le persone asintomatiche possono trasmettere il coronavirus? Quanto dura il periodo di incubazione? Il virus sopravvive a lungo sulle superfici? Sono le domande che tutti si pongono alla luce dei nuovi cluster di SARS-CoV-2 fuori dalla Cina: per gli epidemiologi, i cluster sono i raggruppamenti di casi in un'area o in periodo, e nelle ultime ore fanno notizia quelli segnalati (in attesa di conferma) in Lombardia, in Corea del Sud e Giappone.

I primi casi in Lombardia. Venerdì 21 febbraio è arrivata la notizia di un 38enne di Codogno, in provincia di Lodi, risultato positivo al SARS-CoV-2 dopo una cena con un amico manager rientrato dalla Cina a fine gennaio. Si attendono le controanalisi, e la conferma ufficiale dell'Istituto Superiore di Sanità, e restano da chiarire i tempi del contagio, poiché il periodo di incubazione tra la cena e la manifestazione dei sintomi nell'uomo è più lungo del massimo di 14 giorni ipotizzato finora. Sarebbero positivi al test anche la moglie incinta, che insegna in un liceo, e uno stretto conoscente dell'uomo; mentre sono scattate le misure di quarantena per i sanitari che hanno assistito l'uomo al Pronto Soccorso e in ospedale, e i test su colleghi e amici dell'uomo.

rapida diffusione. In Corea del Sud sono stati riportati 52 nuovi casi di persone positive al SARS-CoV-2, un'aggiunta che ha portato il numero di contagiati a triplicare nel giro di tre giorni (ora sono 156). Tra questi, 41 persone abitano nella città sudorientale di Daegu e nella regione circostante, e quasi tutti (39 su 41) sono collegati a un culto religioso chiamato Shincheonji. Una donna di 61 anni positiva al virus e molto attiva nella comunità avrebbe contribuito alla diffusione del patogeno partecipando alle attività di culto per due settimane di fila.

Imbucato senza invito. I nuovi contagi fanno della Corea del Sud il secondo Paese con più casi, se si esclude dal conteggio la vicenda della trasmissione di SARS-CoV-2 sulla nave da crociera Diamond Princess a Yokohama. Il Giappone conta oggi 97 persone positive al virus, esclusi i passeggeri della nave, e i loro contatti e movimenti sono studiati da vicino dagli epidemiologi per capire come si diffonda il nuovo coronavirus - un'operazione che in Cina, data la situazione di emergenza sanitaria, è per ora impossibile.

Un nutrito numero di casi in Giappone sarebbe riconducibile a un "party boat" avvenuto sul fiume Sumida, a Tokyo, il 18 gennaio. A bordo c'era anche un passeggero invisibile e sgradito, al quale in quei giorni nessuno pensava: il virus SARS-CoV-2, presente nell'organismo di un tassista 70enne che aveva trasportato clienti arrivati da Wuhan. La suocera del tassista è morta per una polmonite connessa al nuovo coronavirus. Una decina di persone sulla barca sono rimaste contagiate, e hanno diffuso il patogeno ad altri contatti mai stati a bordo. Un secondo, piccolo cluster è emerso in un ospedale della prefettura di Wakayama, a sud nella regione del Kansai; un terzo poco più a nord, nella prefettura di Aichi, sarebbe legato a due turisti che avrebbero contratto il virus alle Hawaii.

reti sociali e oggetti sporchi. Un'ipotesi è che la trasmissione sia favorita da superdiffusori, persone con sintomi sufficientemente lievi da uscire di casa, che per lavoro o stile di vita entrano in contatto con decine di altre. Durante l'epidemia di SARS nel 2002-2003, un lavoratore aeroportuale 26enne aveva contagiò 112 persone durante l'accesso a un ospedale di Hong Kong. Ma il virus potrebbe diffondersi anche tra pazienti che non hanno contatti diretti, attraverso le superfici: non è chiaro, al momento, quanto a lungo persista sugli oggetti, anche se altri patogeni possono sopravvivervi per diversi giorni.