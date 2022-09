Meno fumo, ma più svapo: gli adolescenti tendono sempre più a preferire le sigarette elettroniche rispetto a quelle tradizionali. A dirlo è uno studio dell'Istituto di fisiologia clinica del Cnr sulle abitudini degli adolescenti in Europa tra sigarette convenzionali ed e-cig, realizzato con i dati di ESPAD 2019, la più grande ricerca europea che da 10 anni valuta le abitudini dei giovani sull'uso di alcol, tabacco e sostanze illegali tra gli studenti dai 15 ai 16 anni di 35 Paesi europei. Lo svapo è di moda. È una buona notizia? Non come potrebbe sembrare. Alcuni studi, nel recente passato, hanno dimostrato che le sigarette elettroniche non sono più efficaci di altri metodi per smettere di fumare e per combattere la dipendenza da nicotina. C'è anche un altro aspetto: alcune ricerche ci dicono che un uso eccessivo delle e-cig può contribuire a sviluppare patologie polmonari croniche come asma, bronchite o enfisema, che possono aumentare il rischio di soffrire di forme gravi di CoVid-19.

Tornando ai dati della ricerca, da un lato si registra una tendenza in generale calo dell'uso delle sigarette tradizionali tra gli adolescenti, presumibile esito delle politiche di prevenzione e contrasto attuate nella maggioranza dei Paesi, dall'altro i dati relativi all'utilizzo della sigaretta elettronica mettono in luce uno scenario preoccupante. «Nel 2019 il 40,6% dei circa 100 mila studenti ESPAD ha dichiarato di aver provato almeno una volta la sigaretta tradizionale e il 19,3% di essere fumatore corrente, con percentuali tra il 5,1% in Islanda e il 32,4% in Italia. Di contro, il 37,8% riferisce di aver provato la sigaretta elettronica e gli svapatori correnti sono il 12,4% (13,4% in Italia)», dice Sonia Cerrai, ricercatrice del Cnr e autrice dello studio. Che aggiunge: «è lecito presumere che l'avvicinamento dei giovani alle nuove abitudini di fumo continuerà a crescere, sia per la facilità di reperibilità, sia per la convinzione che queste modalità siano scevre da rischi».