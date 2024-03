Fumare cannabis può (anche) aumentare il rischio di ictus e infarti

Fumare spesso cannabis sembra aumentare in modo non trascurabile la frequenza di ictus e infarti: a dirlo è uno studio osservazionale (che si è limitato cioè a osservare il fenomeno, senza indagare dinamiche di causa-effetto) su 435.000 adulti statunitensi, uno dei più vasti finora a notare la relazione tra consumo di marijuana ed eventi cardiovascolari.

Fumare cannabis tutti i giorni è infatti associato a una probabilità più alta del 25% di attacchi di cuore e a un rischio maggiore del 42% di ictus rispetto alla frequenza di questi eventi in chi non fa uso di cannabis. Anche un uso meno frequente è collegato a un rischio più alto di eventi cardiovascolari rispetto al non-uso: i consumatori settimanali hanno mostrato un rischio più alto del 3% di attacchi di cuore, e uno più alto del 5% di ictus.

Cannabis, Tutt'altro che innocua. Da tempo si sa che fumare sigarette è un fattore di rischio importante per le malattie cardiache . Secondo gli autori dello studio, finanziato dal National Heart, Lung, and Blood Institute statunitense, anche la cannabis potrebbe essere una causa ancora sottostimata di disturbi cardiovascolari , e il rischio aumenta di molto quando il consumo è frequente.

Marijuana ed eventi cardiovascolari. Gli autori dello studio hanno indagato l'associazione tra consumo di cannabis in varie forme (fumata, vaporizzata, mangiata attraverso prodotti edibili) in quasi 435.000 adulti tra i 18 e i 74 anni tra il 2016 e il 2020. «Il nostro campione è stato abbastanza ampio da permetterci di indagare l'associazione tra uso di cannabis ed eventi cardiovascolari tra adulti che non avevano mai fumato sigarette o e-cig» precisa Abra Jeffers, analista di dati del Massachusetts General Hospital in Boston e in precedenza ricercatore del Center for Tobacco Control Research and Education dell'Università della California a San Francisco.

Significa che i risultati sono rimasti simili anche dopo aver escluso gli effetti di altri possibili fattori di rischio cardiovascolare, come appunto l'uso di tabacco o sigarette elettroniche, il consumo di alcol, un elevato indice di massa corporea, il diabete di tipo 2 o una scarsa attività fisica. «Il nostro studio dimostra che fumare cannabis comporta rischi cardiovascolari significativi, così come fumare tabacco. Ciò è particolarmente importante perché l'uso di cannabis è in aumento, mentre quello di tabacco convenzionale sta diminuendo».