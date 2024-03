Quando la cellula uovo è stata fecondata da uno spermatozoo , lo spesso involucro che la riveste si indurisce, impedendo come una barriera l'ingresso di ulteriori gameti maschili. Uno studio che ha chiarito meglio come avviene questo processo potrebbe contribuire a spiegare alcune cause di infertilità femminile, ma anche servire a mettere a punto nuovi metodi contraccettivi non ormonali.

L'involucro visto da vicino. Per completare la fecondazione e raggiungere l'interno della cellula uovo, gli spermatozoi devono affrontare un'epica "corsa ad ostacoli" : dopo aver attraversato il muco cervicale ed essere risaliti fino alle tube di Falloppio, dove avviene il concepimento, devono penetrare la membrana protettiva dell'ovulo, una barriera extracellulare filamentosa chiamata zona pellucida. Un gruppo di ricercatori del Karolinska Institutet (Svezia) ha usato la cristallografia ai raggi X e la microscopia crioelettronica per studiare in 3D una componente strutturale della zona pellucida: la proteina ZP2, che regola le interazioni tra cellula uovo e spermatozoi durante la fecondazione.

Per chi desidera una gravidanza (e per chi no). I cambiamenti della zona pellucida dopo la fertilizzazione sono importanti anche per assicurare protezione all'embrione finché non avviene il suo impianto nell'utero: dunque possono influire sulla fertilità femminile. Si sa per esempio che alterazioni genetiche delle proteine che costituiscono l'involucro della cellula uovo possono essere all'origine di infertilità nelle donne. Il nuovo lavoro potrebbe contribuire alla diagnosi di questo tipo di infertilità o - al contrario - servire a mettere a punto nuove forme di contraccettivi non ormonali.