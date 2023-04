Se siete tra le persone che tendono a dimenticarsi di assumere le pastiglie per la pressione giornalmente, sono in arrivo buone notizie per voi: uno studio pubblicato su Advanced Materials ha presentato una nuova tecnologia che sopperirà a queste dimenticanze. Sarà necessaria una sola iniezione all'inizio del trattamento e microparticelle piene di farmaco faranno il resto, rilasciando quest'ultimo nell'organismo quando necessario. «Si stima che la metà delle persone che soffre di malattie croniche non assuma i farmaci correttamente: con questo metodo basterà un'iniezione, e saranno a posto per i mesi a venire», spiega Kevin McHugh, uno degli autori.

La tecnologia. L'idea di incapsulare farmaci in microparticelle che si dissolvono con il tempo non è nuova, ma questa tecnologia è molto più avanzata e versatile delle precedenti. Si chiama PULSED (da Particles Uniformly Liquified and Sealed to Encapsulate Drugs) e usa la stampa 3D ad alta risoluzione e la soft-litografia (un insieme di tecniche litografiche che utilizzano materiali elastomerici, quindi morbidi) per produrre una serie di oltre 300 microparticelle cilindriche biodegradabili e atossiche, sufficientemente piccole da poter essere inoculate attraverso un'iniezione.

Questi minuscoli cilindri sono fatti di un polimero chiamato PLGA, molto usato nei trattamenti clinici medici. Una volta riempiti con i farmaci, possono rilasciare le dosi necessarie più o meno velocemente: basta definire la velocità di dissoluzione delle microparticelle cilindriche regolando la "ricetta" del PLGA. Il rilascio può durare da 10 giorni a cinque settimane.

Problema risolto. Il principale problema, con tecnologie simili utilizzate in passato, era costituito dal fatto che la prima dose rilasciata era molto consistente, mentre le altre erano mano a mano più scarse. «La maggior parte delle volte questo è un grosso problema, o perché una dose troppo alta il primo giorno può risultare tossica, o perché ricevere una dose troppo scarsa dopo pochi giorni riduce l'efficacia del trattamento», spiega McHugh. Con la nuova tecnologia, è possibile adattare le microparticelle affinché rilascino tutte le dosi nella stessa quantità, consentendo un trattamento efficace e sicuro.