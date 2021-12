Uova di tartaruga. Negli Stati Uniti c'è stato un tempo in cui mangiare uova di tartaruga era diventato così comune che sono dovute intervenire le istituzioni: ora, in alcuni Stati, è illegale raccoglierle, venderle e consumarle. Le uova di tartaruga sono però un piatto molto richiesto in Sudamerica: in Nicaragua e in Guatemala, per esempio, quelle a guscio tenero possono essere cotte in zuppe o usate nell'insalata, dopo averle sbollentate. Chi le ha provate, dice che il gusto è "viscido" e meno appetitoso rispetto ad altri tipi di uova. E allora perché consumarle? Per tradizione e per superstizione: in alcune regioni del Sudamerica e del Sud-Est asiatico si ritiene che funzionino da afrodisiaco.

Foto: © Shutterstock