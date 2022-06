Epatite nei bambini: non c'è stato un aumento dei casi

La misteriosa impennata dei casi di epatite nei bambini che aveva messo in allarme gli scienziati poco più di un mese fa si è "sgonfiata" in seguito a un'attenta analisi condotta dai CDC, i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie degli Stati Uniti. I casi di infiammazione del fegato senza apparente spiegazione registrati in più Paesi non sarebbero in aumento rispetto a prima della pandemia di covid: in sostanza, non c'è nessuna nuova emergenza, semplicemente una maggiore consapevolezza di un fenomeno che esisteva da tempo, come peraltro anticipato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.