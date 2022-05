Epatite nei bambini: che cosa sono gli adenovirus

Le autorità sanitarie di tutto il mondo sono al lavoro per chiarire le cause dell'aumento dei casi di epatite fulminante in bambini precedentemente sani, registrati in diverse parti del mondo. Al 21 aprile 2022 si contavano 169 casi in 12 Paesi (inclusa l'Italia), 114 soltanto nel Regno Unito, per la maggior parte in pazienti sotto i 10 anni.

I contorni della vicenda sono ancora incerti - la stessa OMS riferisce che «non è chiaro se vi sia stato un aumento dei casi di epatite o invece un aumento della consapevolezza dei casi di epatite che si verificano con una frequenza attesa ma che di solito non vengono notati». Al momento tra le possibili cause sospettate c'è un'infezione da adenovirus, il patogeno più comunemente trovato nei bambini in cui siano state compiute analisi approfondite.