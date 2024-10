Dove sono ancora un tabù Secondo un rapporto dell’organizzazione WaterAid, il 50% di ragazzine in Iran e una su dieci in India pensa che il ciclo mestruale sia una malattia; una su tre in Asia meridionale non sa niente del ciclo. In molti paesi in via di sviluppo le ragazze non frequentano la scuola nei giorni del ciclo mestruale, per il persistere di tabù o per la mancanza di condizioni minime di igiene, come in Nepal, dove (anche se è vietato dal governo) resiste la tradizione del chaupadi, per cui durante il ciclo mestruale le ragazze devono rimanere segregate, e non possono uscire per lavorare né andare a scuola. Inoltre, durante il festival Rishi Panchami devono purificarsi e chiedere perdono per i peccati commessi durante i cicli dell'anno (nella foto).