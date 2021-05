Dormire poco fa male. Ma dormire troppo?

Le giraffe dormono 5 minuti alla volta. Per le spilungone della savana, rimettersi in piedi è una complessa operazione in tre passaggi, troppo lunga in caso di attacco di un predatore. La soluzione è riposare a blocchi di 5 minuti, spesso (non sempre) rimanendo in piedi, talvolta con un occhio aperto o un compagno di guardia, e per un totale di mezz'ora al massimo al giorno. Le giraffe in cattività si concedono invece 4-5 ore di riposo diurno.

Foto: © Nature Production/Nature Picture Library/contrasto