Perché è meglio dormire nudi?

Fa caldo, vero? Non riuscite a riposare bene? E allora provate a dormire completamente nudi. Certo, direte voi, con le alte temperature che ci sono soprattutto in città è praticamente una scelta forzata, a meno che non si tiri a manetta l'aria condizionata (vedi speciale caldo e aria condizionata) che poi, tanto bene, non fa. Adesso però la scienza ci viene in aiuto, consigliando di andare letto senza veli proprio perché il sonno ci guadagna.

Tutti a letto senza veli. Un'indagine inglese commissionata da thedozyowl.co.uk ha infatti valutato quanto i vestiti possano influenzare la qualità del sonno, monitorando per un mese 2.689 volontari abbigliati in vario modo. Il parametro utilizzato per stilare la classifica è stata la quantità di tempo trascorsa nella fase REM, quella in cui si sogna, considerata un buon indicatore della qualità complessiva del sonno.