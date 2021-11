Dolci e pasticcini inquinano più del cibo sano?

Cosa siete disposti a fare per salvare il pianeta? Prendere i mezzi pubblici al posto della macchina, ridurre gli sprechi, riciclare... ma riuscireste a dire no a dolci, biscotti, pasticcini, fritture e in generale al cibo "superfluo" che ci regala felicità ma anche carie, problemi intestinali e di pressione? La domanda è meno oziosa di quello che sembri: Sara Forbes, dietologa della University of South Australia di Adelaide, ha raccolto e comparato 20 diversi studi relativi all'impatto ambientale di certi cibi: lo studio, pubblicato su Current Nutrition Report, dimostra come ridurre il consumo di dolci, fritti e carne abbia effetti positivi non solo sulla salute umana, ma anche su quella del pianeta.

Cibo base e cibo discrezionale. Il primo dettaglio da specificare è che tutti gli studi analizzati da Forbes sono relativi ad Australia e Nuova Zelanda, due nazioni nelle quali la popolazione mangia più "cibo spazzatura" rispetto a quanto consigliato dalle linee guide dei rispettivi ministeri della salute. Va anche detto che il termine cibo spazzatura è ingeneroso: dovrebbe essere sostituito con una definizione più neutra, quella di cibo discrezionale, cioè tutti quegli alimenti che non sono necessari alla sopravvivenza ma sono gustosi e dunque piacevoli da mangiare. Dolci e biscotti, per esempio, ma anche bevande gassate, alcolici e carne lavorata (salumi, salsicce, carne in scatola). Parliamo dunque di cibo che dovrebbe essere presente solo in minima parte in un'alimentazione sana, e che invece rappresenta fino al 30% della dieta di australiani e neozelandesi.