Possiamo diventare invisibili alle zanzare?

Grazie alla CRISPR/Cas9, strumento per la modifica genetica, i ricercatori sono riusciti a rendere realtà un sogno di molti: diventare invisibili alle zanzare. Se per noi questi insetti sono simbolo di fastidiose punture (perlopiù innocue), non bisogna dimenticare che alcune specie di zanzare sono anche e soprattutto portatrici di diverse malattie gravi, come la dengue, la malaria, l'infezione da virus Zika o la febbre gialla. Per questo la diffusione di una zanzara mutante, incapace di vedere l'ospite umano, sarebbe molto più che un modo per evitare punture su gambe e braccia.

Più di un semplice prurito. Lo studio, pubblicato su Current Biology, è stato condotto sulla zanzara della febbre gialla (Aedes aegypti), che individua le proprie prede (noi) grazie a recettori della luce che la fanno avvicinare ai colori scuri. Le femmine, alla ricerca di sangue per nutrirsi e deporre le uova, infettano decine di milioni di persone ogni anno con diversi flavivirus: «Capendo in che modo le zanzare contagiano gli umani, riusciremo a controllarle in un modo ecosostenibile», afferma Yinpeng Zhan, a capo dello studio.

La A. aegypti caccia di giorno, al tramonto e all'alba. Per individuare il sangue non segue solo la propria "vista", ma si basa anche su altri sensi: percepisce, ad esempio, l'anidride carbonica che esaliamo respirando; inoltre segue alcune tracce organiche presenti sulla nostra pelle, come il calore, l'umidità e l'odore.

Questione di proteine. Gli autori dello studio sospettavano che sopprimendo una delle cinque proteine sensibili alla luce presenti negli occhi delle zanzare, venisse eliminata anche la loro abilità di vedere i colori scuri, e dunque di individuare gli umani. Hanno quindi provato a sopprimere una proteina, chiamata rodopsina Op1, ma senza successo; anche agendo su una seconda proteina, la Op2, nulla cambiava nelle zanzare mutanti: continuavano a vederci benissimo. Ma mettendo fuori gioco entrambe le proteine, qualcosa è cambiato, e gli insetti hanno perso totalmente l'abilità di seguire le vittime umane.