Un team di ricercatori dell'Università di Stanford ha testato sui topi, con ottimi risultati, un dispositivo in grado di monitorare le dimensioni di un tumore : leggero, piccolo e senza fili, FAST (acronimo che sta per Flexible Autonomous Sensor measuring Tumors, ovvero "sensore flessibile e autonomo per la misurazione dei tumori") promette di rivoluzionare la terapia antitumorale, testando l'efficacia dei farmaci nel ridurre le dimensioni del cancro. I risultati della ricerca sono stati pubblicati su Science Advances .

Come funziona. Il dispositivo FAST è composto da un sensore − un polimero flessibile ed elastico con al suo interno uno strato di circuito in oro − connesso a un piccolo zainetto elettronico che viene appoggiato sulla schiena delle cavie. Il dispositivo misura la deformazione della membrana tumorale (quanto il tessuto si tira e si contrae) e invia i dati raccolti a una app dello smartphone connesso via wireless. FAST è molto sensibile e arriva a misurare variazioni di grandezza dell'ordine di appena un centesimo di millimetro (10 micrometri).

I punti di forza. Questo dispositivo, per ora testato solo su topi in laboratorio, presenta tre principali vantaggi rispetto ai classici metodi di controllo dei tumori: innanzitutto FAST raccoglie le misurazioni ogni cinque minuti e consente dunque un monitoraggio continuo; in secondo luogo, il sensore riesce a calcolare con precisione i cambiamenti nelle dimensioni del tumore, a differenza di altri metodi non altrettanto accurati, come l'imaging a bioluminescenza o il calibro; infine, il dispositivo è autonomo e non invasivo, poiché viene applicato sulla pelle come un cerotto, ed è alimentato a batterie.