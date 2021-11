Stop alle diseguaglianze. Stop all'Aids. È lo slogan che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha scelto per la giornata mondiale contro l'Aids, un evento che dal 1988 ricorre ogni anno, il 1° dicembre. La pandemia da CoViD-19 non sembra estranea alla decisione. Un po' perché la nuova emergenza ha reso ancora più difficile l'accesso ai servizi per la prevenzione e la cura dell'Aids, soprattutto nelle zone in cui questa malattia colpisce più duramente. Ma anche perché, proprio nei Paesi più in difficoltà, i vaccini contro la covid stentano ad arrivare ai malati di Aids, che hanno difese immunitarie basse e sono quindi ad alto rischio anche per la nuova malattia.

I dati allarmanti. Ridurre le diseguaglianze è essenziale se si vuole centrare uno degli obiettivi più ambiziosi dell'Agenda 2030: quello cioè di porre fine all'epidemia di Aids entro il 2030. E le cifre diffuse in occasione della giornata mondiale mostrano l'entità del divario che va colmato.

Nel mondo vi sono oggi circa 37,7 milioni di persone che vivono col virus (perché sieropositivi o malati), e due su tre sono in Africa, dove si registra anche il 70% dei decessi. Non solo: il 60% delle nuove infezioni (680.000 nel mondo nel 2020) si verifica in questo continente e particolarmente colpiti sono i bambini e gli adolescenti, perché in Africa il peso dell'Aids continua a gravare in modo rilevantissimo sulle fasce d'età più giovani.