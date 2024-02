Dieta ed esercizio fisico fanno "ringiovanire" i bambini con obesità

I benefici di una dieta sana e dell'esercizio fisico costante sono talmente profondi che si vedono a livello cellulare: nei bambini affetti da obesità, sei mesi di allenamento e di alimentazione equilibrata aumentano la lunghezza dei telomeri, le capsule protettive che si trovano all'estremità dei cromosomi. Lo dimostra una ricerca pubblicata su Pediatric Obesity.

Vecchi prima del tempo. Proprio come le protezioni di plastica finali delle stringhe per le scarpe, i telomeri impediscono all'elica del DNA di sfibrarsi e hanno quindi un ruolo importante nel determinare la vita di ciascuna cellula. Di norma si accorciano con l'età, ma alcune condizioni, come l'obesità, possono causare una riduzione precoce della loro lunghezza. Nel nuovo studio «abbiamo osservato che i comportamenti raccomandabili che tutti conosciamo - mangiare meno cibi ricchi di grassi e ricchi di zuccheri e assumere meno calorie, aumentare l'attività fisica e diminuire il tempo trascorso davanti allo schermo - possono ridurre l'invecchiamento biologico associato all'obesità nei bambini» spiega Thomas Robinson, Professore di Pediatria della Scuola di Medicina dell'Università di Stanford che ha coordinato questa ricerca.

I ragazzi coinvolti. Il team ha seguito 158 bambini tra gli 8 e i 12 anni affetti da obesità, per il 55% femmine e per il 52% di origine ispanica. La loro condizione è stata definita a partire dall'indice di massa corporea, un parametro di valutazione del peso. Il 57% dei partecipanti era affetto da obesità grave (anticamera per malattie croniche come problemi cardiovascolari e diabete) all'inizio dello studio.

Imparare di nuovo a mangiare. Ogni bambino ha partecipato con uno dei genitori a un programma di sei mesi di controllo del peso in cui ci si incontrava regolarmente con un esperto di nutrizione per seguire una dieta "a semaforo", in cui nessun cibo veniva escluso, ma a ciascun alimento veniva assegnato un colore: verde per i cibi sani da consumare in quantità, arancione per quelli da mangiare con moderazione, rosso per quelli da limitare il più possibile. I partecipanti hanno anche imparato strategie per implementare l'esercizio fisico nella vita di tutti i giorni e per ridurre il tempo passato davanti agli schermi, mentre i loro genitori hanno capito meglio come essere di supporto ai figli.

Effetto yo-yo. Durante i sei mesi di programma i bambini sono dimagriti, e la lunghezza media dei loro telomeri è aumentata in modo significativo. A un anno dalla fine della dieta, quando le loro abitudini e il loro peso corporeo stavano iniziando di nuovo a peggiorare, anche la lunghezza dei loro telomeri ha ricominciato ad accorciarsi. «È incredibile vedere gli effetti sui cromosomi di queste terapie comportamentali» ha detto Robinson, e soprattutto dopo un così breve periodo di tempo.

Oltre alle taglie c'è di più. La lunghezza dei telomeri potrebbe diventare un marcatore importante da monitorare per misurare gli effetti profondi di uno stile di vita sano sulla nostra salute, senza fermarsi soltanto ai cambiamenti visibili come la perdita di peso. Osservare di quale impatto siano capaci le scelte di vita che compiamo tutti i giorni potrebbe motivare le persone sovrappeso a modificare dieta e abitudini per prendersi cura del proprio futuro.