Così il microbiota intestinale potenzia l’immunoterapia contro i tumori

Un recente studio condotto dalla prof.ssa Maria Rescigno, responsabile del Laboratorio di Immunologia delle Mucose e Microbiota di IRCCS Istituto Clinico Humanitas e prorettrice alla Ricerca di Humanitas University,, ha rivelato un potenziale miglioramento dell'immunoterapia grazie alla ricerca sul microbiota intestinale. I risultati, pubblicati sulla rivista Cancer Cell, indicano che un ceppo specifico di batteri intestinali potrebbe potenziare l'efficacia dell'immunoterapia. Il punto debole. L'immunoterapia è una promettente strategia nel trattamento del cancro, ma la sua efficacia è spesso limitata dalla capacità del sistema immunitario di riconoscere le cellule tumorali. Queste infatti possono riuscire a sfuggire all'azione del sistema immunitario nascondendo i recettori che le identificano, compromettendo così il successo dell'immunoterapia.

Nel corso della ricerca è emerso che il ceppo batterico chiamato Lactobacillus paracasei, presente nel microbiota intestinale, può rendere le cellule tumorali più visibili al sistema immunitario. Questo avviene grazie all'induzione di una maggiore espressione dei recettori HLA sulle cellule tumorali, un processo mediato da sostanze chiamate postbiotici, prodotte dai batteri. In modelli sperimentali di tumori del colon-retto e del seno, l'uso combinato di postbiotici e farmaci immunoterapici ha dimostrato di potenziarne l'efficacia. Una nuova strada? Nonostante i risultati promettenti, vale la pena sottolineare che questa ricerca è ancora in fase preclinica. Tuttavia apre la strada a nuove prospettive terapeutiche che prevedono la combinazione di farmaci immunoterapici già in uso con l'uso mirato di postbiotici. La ricerca è stata resa possibile grazie al sostegno della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro e dell'Alan Ghitis Association.

Questo studio si inserisce in un contesto più ampio di ricerche che hanno evidenziato il ruolo del microbiota intestinale nell'influenzare la risposta alle terapie contro il cancro, comprese le immunoterapie. Si è scoperto che la composizione del microbiota può influenzare l'efficacia di tali trattamenti, in particolare per i tumori di origine epiteliale come il melanoma.

La scoperta del ruolo chiave del ceppo batterico Lactobacillus paracasei e dei suoi postbiotici nel rendere le cellule tumorali più riconoscibili è un passo significativo nella ricerca contro il cancro. Questi risultati possono potenzialmente migliorare l'efficacia delle immunoterapie e offrire nuove speranze ai pazienti che non rispondono adeguatamente a tali trattamenti. E ora? Il prossimo passo sarà condurre sperimentazioni cliniche per valutare l'efficacia di questa nuova strategia terapeutica nei pazienti affetti da tumori. La scoperta dei postbiotici rappresenta un esempio di come la ricerca scientifica possa aprire nuove strade nella lotta contro il cancro, offrendo soluzioni innovative per migliorare la vita dei pazienti.