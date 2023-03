Covid: il virus circolava forse tra i cani procioni del mercato di Wuhan

Lo studio non è stato ancora pubblicato, ma si basa su un tampone effettuato su una gabbia di cani procioni in cui era presente materiale genetico degli animali insieme al virus SARS-Cov-2. I cani procioni o nitturenti (Nyctereutes procyonoides) sono parenti più delle volpi che dei procioni (Procyon lotor) da cui prendono il nome. Vivono nell'Asia Orientale (a differenza dei procioni che vivono in Nord America) e sono commerciati illegalmente nei mercati come quello di Huanan, dove non avrebbero dovuto esserci. I tamponi che però dimostrano la loro presenza insieme al virus sono stati raccolti da un team guidato da George Gao, dell'Accademia Cinese delle Scienze, tra il 1° gennaio e il 2 marzo 2020.

I CONTI NON TORNANO. In uno studio pubblicato nel febbraio dell'anno scorso, Gao e colleghi avevano analizzato 1.380 campioni di 188 animali nel mercato e nell'ambiente circostante, inclusi fogne, terreno e contenitori. E avevano trovato SARS-CoV-2 in 73 campioni. Ma poiché questi campioni provenivano tutti dall'ambiente, e non direttamente dagli animali, avevano concluso che il virus era stato portato nel mercato dall'uomo, e che quindi il mercato doveva essere considerato un "amplificatore" più che l'origine della pandemia. Questa lettura era perciò coerente con l'ipotesi sostenuta dalle autorità che il virus arrivasse dall'esterno dei confini cinesi stessi.

Il 4 marzo di quest'anno, però, una biologa del Centro nazionale francese per la ricerca scientifica (Cnrs), Florence Débarre, ha scoperto su Gisaid una sequenza di dati fino ad allora sconosciuta che mostrava appunto la compresenza di virus e animali in una delle gabbie. Come racconta un articolo recente di Science, tra l'altro, Débarre si è imbattuta nella scoperta per caso, mentre cercava altre informazioni. La scienziata ha così preso contatto con alcuni colleghi, insieme ai quali la settimana scorsa ha presentato uno studio al Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens (Sago), un team di esperti istituito lo scorso anno dall'Oms.