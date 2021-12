Le origini di Omicron

Nascondino. La prima ipotesi, quella di una mutazione parallela iniziata l'anno scorso, è condivisa da molti esperti: ma com'è possibile che non ce ne siamo accorti per oltre un anno? «La nuova variante potrebbe essere rimasta nascosta per mesi in altri Paesi africani, dove il processo di sequenziamento del genoma virale non è così efficace e frequente come in Sudafrica», ipotizza Christian Drosten, virologo al Charité University Hospital di Berlino. In più, «non credo esista al mondo un posto così isolato da impedire a una variante di diffondersi prima o poi in altri Paesi», sottolinea Andrew Rambaut (Università di Edimburgo).