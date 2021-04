La variante B.1.1.7 di coronavirus SARS-CoV-2, meglio nota come "variante inglese", dal Paese che per primo l'ha individuata, non provoca un decorso di covid più grave rispetto alle altre versioni del patogeno. Lo hanno stabilito due analisi pubblicate su The Lancet Infectious Diseases e The Lancet Public Health, che smentiscono alcune precedenti ipotesi su questo ceppo, oggi predominante anche in Italia.