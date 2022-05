Covid, vaccini intranasali: a che punto siamo?

Esistono diversi tipi di vaccini intranasali: alcuni incapsulano la proteina spike del coronavirus SARS-CoV-2 nelle goccioline che vengono spruzzate nel naso; altri utilizzano virus comuni e “innocui” (come gli adenovirus) modificati con l’aggiunta del gene della spike; altri ancora si servono del virus del SARS-CoV-2 in forma indebolita (sono vaccini vivi attenuati).

Semplicità. L'anno scorso i National Institutes of Health (NIH) hanno confrontato l'efficacia del vaccino di Oxford-AstraZeneca inoculato per via nasale o intramuscolare, e ne è risultato che i criceti che avevano ricevuto la propria dose per via intranasale avevano un livello di anticorpi nel sangue maggiore rispetto a quelli che avevano ricevuto l'iniezione.

Un altro vantaggio dei vaccini intranasali è che non necessitano di siringhe o aghi: questo, oltre a ottimizzare gli spazi durante le fasi di trasporto e stoccaggio, consente l'inoculazione anche da parte di personale non specializzato (facilitando la campagna vaccinale nei Paesi più poveri) e permette a chi è agofobico di vaccinarsi.