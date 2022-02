Covid: vaccinare i Paesi più poveri è meglio per tutti

I programmi vaccinali per i Paesi poveri procedono con la solita lentezza: oltre a causare morti che si potrebbero evitare, lasciare interi continenti senza copertura vaccinale (in Africa è protetto appena l'11% della popolazione) permette al coronavirus di diffondersi, mutare e dare vita a nuove varianti.

Donare conviene. Uno studio pubblicato su Nature Human Behaviour guarda a cosa accadrebbe se i Paesi più ricchi decidessero di donare per cinque anni la metà delle proprie dosi di vaccino ai cosiddetti LMIC (low and middle-income countries, Paesi a basso e medio reddito), oppure se prevalesse un atteggiamento differente e optassero per tenerle per sé.

Nel primo caso, oltre a ridurre il tasso di mortalità nei LMIC, diminuirebbe anche il numero di ondate pandemiche in tutto il mondo e sarebbe meno probabile assistere all'insorgere di una nuova variante.

Al contrario, accumulare dosi sarebbe controproducente: se nel breve periodo i Paesi più ricchi hanno effettivamente riscontrato dei benefici nel vaccinare i propri cittadini, con una riduzione dell'incidenza del virus e del tasso di mortalità, a lungo andare la mancata vaccinazione di chi vive nei Paesi a basso reddito non farebbe altro che prolungare la pandemia in tutto il mondo, dal momento che i confini non possono essere chiusi per sempre e fino a che tutti non saranno protetti, nessuno lo sarà veramente.