La decisione del governo britannico di abbandonare le ultime misure anti-covid dal 19 luglio, annullando l'obbligo di distanziamento e mascherine al chiuso, è una questione politica: la posizione degli scienziati è un'altra, come dimostrano gli appelli di questi giorni a rivedere la strategia. Lasciar correre il coronavirus senza freni mentre il Paese è nel pieno della terza ondata pandemica potrebbe avere conseguenze gravi sia per il Regno Unito, sia per il resto del mondo. Vediamo perché.

I contagi in aumento. La diffusione della variante Delta ha portato il numero giornaliero di nuovi casi di covid nel Regno Unito a sforare i 32.500 il 7 luglio. Nella settimana prima delle riaperture del 19 luglio, i nuovi contagi dovrebbero arrivare a 50.000 al giorno, e alla fine del mese si viaggerà sui 100.000 casi giornalieri, una quota mai raggiunta in nessuna fase della pandemia. Le ripercussioni sui ricoveri ospedalieri sono destinate ad emergere con un paio di settimane di ritardo. Rispetto alle scorse ondate, oggi due terzi della popolazione britannica ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-covid, e il 51% è completamente vaccinato. Ma anche se i ricoveri ospedalieri risultano ridotti di due terzi rispetto allo scorso inverno, non significa che non ci saranno.

Giovani e immunodepressi. Con l'aumento delle persone vaccinate, il coronavirus SARS-CoV-2 cercherà di stabilirsi in chi non è ancora stato immunizzato , per scelta, per limiti di età e precedenza a fasce più a rischio, o nelle persone che per motivi di salute non sono state vaccinate. Quello che Boris Johnson ha definito "Freedom Day" diventerà il giorno dei timori per le persone immunodepresse o per gli anziani, che anche da vaccinati hanno un sistema immunitario meno efficiente.

Secondo un articolo di opinione appena pubblicato sul Lancet (intitolato Mass infection is not an option: we must do more to protect our young, "l'infezione di massa non è un'opzione: dobbiamo fare di più per proteggere i nostri giovani"), la decisione del governo britannico abbandona ragazzi e bambini a un'immunità derivante da infezione naturale, con tutti i pericoli del caso. Data l'alta incidenza del long covid sui giovani, e considerando che solo il 20% delle persone non vaccinate ha contratto la covid in passato, rimangono ancora scoperte 17 milioni di persone.

Generazione covid. Si rischia di creare un'intera generazione segnata dalle conseguenze a lungo termine di una malattia di cui ancora non comprendiamo l'origine e gli effetti. In quel che resta dell'estate si creerà una vivace riserva virale che accelererà la trasmissione del virus alla riapertura di scuole e Università in autunno. Il diritto allo studio, già violato nell'ultimo anno e mezzo, ne risentirà ulteriormente.