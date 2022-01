Covid: ha senso la quarantena di 5 giorni?

Troppi "assenti". Nel Regno Unito, il periodo di isolamento (termine più corretto di quarantena) per i positivi vaccinati è stato portato a sette giorni, dai 10 precedenti; negli USA, la quarantena per i positivi asintomatici è stata accorciata, nonostante il parere contrario di molti scienziati, a cinque giorni. In Italia il periodo di esclusione dalla vita sociale per i contagiati è di 10 giorni per i non vaccinati o vaccinati da poco e di sette per i vaccinati con dose booster (la terza dose) - a patto che un tampone certifichi, in entrambi i casi, la negativizzazione (qui le regole per esteso). Ma da più parti si preme per snellire la quarantena sul modello statunitense.