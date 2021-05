No alla separazione. Degli oltre 2000 bambini nati da mamme infette, solo 21 (lo 0,9%) sono risultati positivi alla covid durante i primi 28 giorni di vita, e quasi tutti asintomatici. Per questo lo studio consiglia di non separare le neomamme dai propri figli: «Si tratta di una decisione che comporta conseguenze negative per la salute del bambino e della madre», sottolinea Mikael Normal, uno degli autori dello studio, «e per questo bisogna valutare bene se i benefici superano i rischi». Questa ricerca conferma quanto già evidenziato da altri studi minori, come quello condotto dall'Università di Harvard, che sottolineava gli aspetti negativi della separazione madre-figlio, o quelli supportati dalla OMS, che sostenevano come il contatto genitori-figli subito dopo la nascita evitasse sofferenze e morti.