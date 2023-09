Covid, Eris batte Pirola: che cosa c'è da sapere sulla nuova variante

Viene chiamata Eris, come la dea greca della discordia, e promette di portare almeno un po' di scompiglio nella stagione autunnale alle porte. La variante EG.5 - questo il suo nome "scientifico" - è una sottovariante di Omicron nota dall'inizio dell'anno, indicata come variante di interesse dall'OMS in agosto e destinata ad alimentare la forma dominante di covid in molti Paesi. Nel nostro è già così: secondo l'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore della Sanità sulle varianti di coronavirus circolanti a fine agosto, ormai il 41,9% dei casi di CoViD-19 in Italia è riconducibile ad Eris.

Sintomi e rassicurazioni. Il tratto caratteristico di questa versione di coronavirus è una mutazione sulla proteina Spike, chiamata F456L, che sembra contribuire a un'aumentata trasmissibilità. I sintomi classici non sono però diversi da quelli causati dalle altre varianti (febbre, mal di gola, naso che cola, dolore muscolare, mal di testa) e gli esperti non si aspettano da Eris una malattia più grave. L'European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) ha spiegato che «è improbabile che i risultanti livelli di malattia grave raggiungano i picchi in precedenza osservati durante la pandemia di CoViD-19, ed è inoltre improbabile che le varianti (con mutazione) F456L siano associate a un aumento della gravità dell'infezione in confronto alle varianti precedenti, o a una riduzione dell'efficacia dei vaccini sulla malattia grave».

Più spesso nei polmoni. Uno studio sulla variante Eris condotto da virologi dell'Università di Tokyo sui criceti sembrerebbe indicare che la EG.5, e in particolare la EG.5.1, sia più capace di raggiungere i polmoni dopo il contagio iniziale rispetto a un'altra variante, la XBB.1.5 (detta "Kraken"). Questo lavoro, postato per il momento su biorXiv e in attesa di revisione, si basa però su modelli animali e non è ancora stato confermato sull'uomo.

Vaccini efficaci. Per quanto riguarda i vaccini, i booster anti-covid attuali sono stati adattati per le varianti discendenti da Omicron XBB, geneticamente simili a EG.5 (Eris). Oltre a fornire una protezione eccellente contro malattia grave e morte, «poiché i due ceppi non sono identici ma sono comunque piuttosto vicini, il mio forte sospetto è che i booster forniranno comunque un buon livello di protezione» ha detto in un'intervista Scott Roberts, infettivologo dell'Università di Yale. In Italia la vaccinazione anti-covid con il vaccino Comirnaty Omicron XBB.1.5 è fortemente consigliata agli over-60 e ai soggetti fragili, per evitare sintomi gravi in caso di contagio. Intanto Moderna ha annunciato che il proprio vaccino aggiornato contro la covid, non ancora approvato dalle autorità regolatorie di Europa e USA, è efficace contro le varianti Eris e Pirola, contro le quali genera una forte risposta immunitaria.