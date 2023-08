Ricordando omicron. Il fatto che BA.2.86 appaia così drasticamente diversa dalle varianti già diffuse ricorda l'iniziale comparsa di Omicron , ed è sufficiente per tenere gli epidemiologi in uno stato di moderata allerta. Profili genetici così altamente mutati di coronavirus sono stati osservati in pazienti affetti da infezioni a lungo termine di SARS-CoV-2, ed è probabile che anche la nuova variante abbia avuto origine in un paziente immunodepresso, con un'infezione cronica.

Già diffusa ma non più grave. La diffusione geografica di BA.2.86 - finora individuata in Danimarca, Regno Unito, Stati Uniti, Israele, Sudafrica, Svizzera, Thailandia - così come il fatto che i casi trovati non siano tra loro collegati, fanno pensare sia già in atto una diffusione comunitaria di questa forma di covid, non si sa ancora di quale entità. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention statunitensi, in nessuna delle aree in cui è stata individuata la BA.2.86, almeno negli USA, sono aumentati in modo significativo i ricoveri in ospedale, il che fa pensare che la malattia innescata da questo coronavirus non sia più grave rispetto al passato.