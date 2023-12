Che cosa sono gli otoliti e cosa c'entrano con le vertigini

Pomodori. No, non stiamo asserendo che l'ingrediente cardine della dieta mediterranea è velenoso, anche se un tempo il pomodoro veniva ritenuto tale per l'elevata quantità di solanina, una sostanza a bassa tossicità che la pianta produce come naturale pesticida. Elevate quantità di solanina sono contenute tuttavia in fusto e foglie dei pomodori, che, pertanto, non sono commestibili e vanno scartati.

Foto: © Matt MacGillivray, Flickr