In tempi di pandemia parlare di un vaccino universale, che protegga dai coronavirus in grado di infettare gli umani (sono 7 ceppi noti), equivale a parlare di una pioggia di pane in tempi di carestia: sarebbe una manna, non dal Cielo, ma dalla Scienza. Discutono di questa possibilità alcuni esperti in un articolo di The Conversation, domandandosi se l'ipotesi sia reale, o se si tratti solo di una magnifica e irrealizzabile utopia.

Vaccini promettenti. Se dovessimo guardare a quanto abbiamo realizzato fino ad ora, potremmo scoraggiarci: da anni cerchiamo di sviluppare un vaccino che ci protegga definitivamente dall'influenza stagionale, ma ancora non ci siamo riusciti. Tuttavia l'incredibile turbo scientifico dell'ultimo anno fa ben sperare: i vaccini a mRNA hanno cambiato le carte in tavola, aprendo la strada a una nuova tecnologia che potrebbe facilitare la creazione di un vaccino universale. «Secondo gli esperti ci sono già diversi candidati vaccini universali promettenti», si legge su The Conversation, «ed è persino possibile che entro dodici mesi qualcuno sia pronto per essere somministrato agli umani.»