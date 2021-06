È una delle manovre salvavita principali, insegnata in qualsiasi corso di primo soccorso: per diffonderne la conoscenza, l'Italian Resuscitation Council ha anche messo a punto un videogioco, Relive, e una app.

Si pratica in caso di arresto cardiaco e serve a "mimare" il lavoro del cuore in modo che il sangue e quindi l'ossigeno possano arrivare agli organi, scongiurando guai irreversibili: da quando il cuore smette di pompare le chance di sopravvivenza calano del 10 per cento ogni minuto, dopo cinque minuti a cuore fermo il cervello può avere danni permanenti.

Per prima cosa vanno chiamati i soccorsi (118), in modo da avere annche tutte le indicazioni del caso. Il soccorritore poi deve poggiare le mani a braccia tese al centro del torace, una aperta e l'altra sopra, e fare una sequenza di trenta compressioni (il cosiddetto massaggio cardiaco, la cassa toracica deve scendere di 4-6 centimetri) al ritmo di circa cento al minuto, alternate a due ventilazioni bocca a bocca di un secondo ciascuna per insufflare ossigeno.

Le compressioni vanno contate a voce alta e non ci si deve fermare per più di cinque secondi; dopo un minuto si sente se è tornato il battito e si prosegue, continuando a controllare ogni trenta secondi.

I soccorritori inesperti riceveranno tutte le informazioni necessarie nel momento in cui chiamano il 118, per cui è sempre importante chiamare i soccorsi.

In caso di arresto cardiaco, è più importante il massaggio cardiaco o la respirazione artificiale?

È di primaria importanza il massaggio cardiaco, in quanto l'ossigeno permane nel sangue per svariati minuti.



Quando bisogna interrompere la rianimazione cardiopolmonare

Attenzione: il massaggio cardiaco è molto faticoso, ma occorre faro fino all'arrivo dei soccorsi o fino a quando non finiscono le forze (per questo meglio alternarsi se si è più di un soccorritore).



Come preparare la respirazione artificiale

Inclinare delicatamente all'indietro la testa del paziente, in modo tale da aprire le vie aeree, e successivamente chiudere le narici "pinzando" il naso, in modo da evitare che l'aria immessa esca immediatament senza giungere ai polmoni.

E se c'è a disposizione un defibrillatore?

La defibrillazione andrebbe eseguita, se è possibile, prima della rianimazione cardiopolmonare così da far ripartire il cuore e ripristinare il normale ritmo cardiaco.