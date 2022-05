Addio occhiali da lettura: un nuovo collirio approvato alla fine del 2021 dalla Food & Drug Administration (l'ente statunitense che regola i prodotti alimentari e farmaceutici) promette di contrastare gli effetti della presbiopia al punto da rendere inutili gli occhiali.

Che cos'è la presbiopia? La presbiopia è un difetto visivo che colpisce circa un miliardo di persone in tutto il mondo e rende difficoltosa la messa a fuoco degli oggetti vicini. Leggere un libro, usare il cellulare, trovare un prodotto sullo scaffale del supermercato, per un presbite diventano compiti ostici: le lettere appaiono sfocate, le immagini perdono nitidezza, tutto sembra circondato da un alone di nebbia.

Questa condizione inizia a manifestarsi attorno ai 40 anni e raggiunge il suo picco passati i 60. Da un punto di vista pratico l'occhio di un presbite, invece che convogliare la luce al centro della retina, la focalizza più indietro, rendendo così la visione annebbiata e non definita. Questo succede perché con il progredire dell'età l'occhio perde di tonicità e di elasticità e non riesce più a gestire i cambi di distanza e di messa a fuoco.

Bastano due gocce. Il nuovo collirio agisce sulla pupilla riducendone la dimensione. L'occhio si trova così a dover gestire una minore quantità di luce e a non avere più problemi di messa a fuoco. Le gocce sono a base di pilocarpina, una molecola utilizzata fin dalla fine del 1800 per curare glaucomi e ipertensione oculare. Il farmaco, una volta instillato, impiega circa 15 minuti a fare effetto ed è efficace per circa 6 ore.

La pilocarpina riduce la quantità di luce che entra nell'occhio: questo non crea problemi in condizioni di luce ottimale, ma può rendere difficoltosa la visione in ambienti a bassa luminosità, creando disagi simili a quelli che si incontrano passando improvvisamente dal pieno sole ad un ambiente semibuio.

Negli Stati Uniti il farmaco è già in commercio con il nome di Vuity: si vende dietro presentazione di ricetta medica e un flacone, che dura circa un mese, costa 80 dollari. Non esattamente a buon mercato...