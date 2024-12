Chi è guarito dal cancro è meno a rischio di sviluppare Alzheimer?

Cancro e demenze sono due condizioni che spesso caratterizzano l'età avanzata. Eppure, tra queste due famiglie di patologie esiste una relazione poco nota ai non addetti ai lavori, e misteriosa anche per gli scienziati: chi è guarito dal cancro ha meno probabilità di ammalarsi di demenze, e chi è affetto da demenze sembra meno a rischio di sviluppare un tumore.

Della questione tratta un interessante articolo pubblicato sul Guardian: capire le basi biologiche di questa relazione potrebbe infatti dischiudere nuove, possibili terapie oncologiche o contro la malattia di Alzheimer.

Le prime evidenze. Nel 2012, Jane Driver, geriatra e oncologa del Brigham and Women's Hospital di Boston (Massachusetts), pubblicò uno studio epidemiologico in cui aveva seguito per 10 anni 1.278 partecipanti di 65 anni o più per studiare l'evoluzione del loro stato di salute. Osservò che i sopravvissuti al cancro avevano, rispetto alle persone senza una storia di tumore, un rischio inferiore del 33% di sviluppare Alzheimer negli anni successivi alla guarigione. La comunità scientifica accolse la notizia con entusiasmo e scetticismo: si disse, per esempio, che forse sussisteva il cosiddetto "bias del sopravvissuto": poteva essere che i reduci da cancro non fossero vissuti abbastanza a lungo per ammalarsi di demenza.

L'arrivo di conferme. In seguito, però, numerosi altri studi hanno continuato a far emergere sempre la stessa strana e persistente relazione inversa. L'ultimo in ordine di tempo è uscito a luglio 2024. Gli scienziati di Imperial College London hanno considerato i dati sanitari di oltre 3 milioni di persone di età uguale o maggiore a 60 anni, che sono state seguite per un periodo mediano di 9,3 anni, con tutti gli accorgimenti necessari per escludere possibili fattori di confondimento: chi era guarito dal cancro alla prostata, al colon, ai polmoni o al seno aveva un rischio inferiore deel 25% rispetto agli altri di sviluppare demenza legata all'età.

Meno placche nel cervello. A confermare la relazione è stato anche uno studio clinico pubblicato nel 2022 da Erin Abner, epidemiologa dell'Università del Kentucky. In una serie di autopsie su pazienti deceduti mentre erano coinvolti in studi sull'invecchiamento, Abner ha trovato un'associazione piuttosto solida tra l'aver avuto il cancro e il mostrare livelli inferiori di placche amiloidi nel cervello - il sintomo caratteristico della malattia di Alzheimer. L'associazione è risultata specifica tra cancro e Alzheimer e non genericamente, come trovato negli studi precedenti, tra cancro e demenza. Bisogna però precisare che l'Alzheimer è la più comune forma di demenza.

Una magra consolazione. Tuttavia, come accennavamo, questa relazione vale anche al contrario: i pazienti con demenza si ammalano meno spesso di tumore. Il fatto era già emerso nello studio di Driver del 2012 ed è stato poi replicato su oltre un milione di residenti dell'Italia settentrionale e in un'altra ricerca in Corea del Sud.

In quest'ultima è emerso che i pazienti con Alzheimer correvano un rischio il 37% più basso di ammalarsi di cancro in generale, rispetto ai pazienti senza demenza. Anche in questo caso la scoperta è stata accolta con scetticismo perché - si è detto - è meno probabile che ai pazienti con Alzheimer sia fatta diagnosi di cancro, data la difficoltà dell'iter diagnostico e i minori benefici potenziali delle cure.

Le teorie sul piatto. In realtà anche questi risultati sono stati più volte replicati. Il punto è capire quali siano le motivazioni biologiche dietro a questa doppia relazione inversa. Su questo però è al momento possibile soltanto avanzare qualche ipotesi, per ora non verificata. Può essere per esempio che le cure contro il cancro come la chemioterapia abbiano un effetto protettivo sui meccanismi alla base delle demenze, per esempio contrastando i processi infiammatori, che secondo alcune teorie sarebbero all'origine di queste patologie neurodegenerative.

Le risposte nei geni? Un'altra ipotesi è che ci siano meccanismi biologici che influenzano, in modi opposti, i due gruppi di malattie. Spiega Elio Riboli, Professore di Epidemiologia e Prevenzione del Cancro all'Imperial College London: «Studiando centinaia di geni, abbiamo identificato un profilo genetico che predice un rischio aumentato di cancro, e trovato che questo profilo è legato a un rischio inferiore di demenza». I geni in questione potrebbero essere implicati nella rigenerazione dei tessuti: «I fattori di crescita sono una grande famiglia di molecole che regolano il rinnovamento e la crescita dei tessuti. Sono generalmente associati a una migliore salute cardiovascolare. Avere una composizione genetica che favorisce la replicazione consente un migliore rinnovamento dei tessuti e delle arterie, ma può anche aumentare leggermente il rischio di alcuni tumori».