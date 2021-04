Le cellule T riconoscono le varianti di coronavirus

Nella battaglia tra le varianti di coronavirus e le nostre difese non contano soltanto gli anticorpi neutralizzanti: un'altra componente fondamentale del sistema immunitario, i linfociti T, sembra relativamente poco impressionata dalle trasformazioni che il SARS-CoV-2 mette in atto per continuare a infettare l'uomo. In base a uno studio dell'Istituto di ricerca americano sulle malattie infettive (NIAID), i linfociti T citotossici, che hanno il compito di riconoscere ed eliminare le cellule infettate, rimangono attivi anche contro le varianti di coronavirus più diffuse.

Ancora coperti. Gli scienziati hanno analizzato il sangue di 30 persone che avevano contratto la covid prima che si diffondessero le nuove varianti: l'obiettivo era capire se le loro cellule T fossero potenzialmente in grado di riconoscere e attaccare tre varianti di coronavirus, la B.1.1.7 o variante inglese, la B.1.351 o variante sudafricana, e la B.1.1.248, uno dei tanti nomi con cui è stata chiamata la principale variante brasiliana. Le varianti di coronavirus presentano una serie di mutazioni, alcune delle quali riguardano la proteina spike, che il SARS-CoV-2 utilizza per accedere alle cellule umane.

Una spike modificata potrebbe risultare meno riconoscibile ad anticorpi e cellule T sviluppati in risposta al vaccino o a precedenti infezioni. Ma se per gli anticorpi qualche segnale di mancato riconoscimento in parte c'è (in particolare per le varianti brasiliana e sudafricana), la risposta delle cellule T alle mutazioni è rimasta praticamente intatta. Di norma, i linfociti T arginano l'infezione riconoscendo parti della proteina (antigene) virale presenti sulla superficie delle cellule infettate. Le cellule che mostrano questo segnale vengono riconosciute come "nemiche" e neutralizzate.