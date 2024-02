Cancro: mitocondri difettosi potenziano l'immunoterapia

Le cellule cancerose con mitocondri difettosi e recanti mutazioni risultano due volte e mezzo più sensibili alle immunoterapie e sono quindi più facili da eliminare. Una ricerca appena pubblicata su Nature Cancer mette in luce un insolito punto debole dei tumori che potrà essere sfruttato per meglio individuare i pazienti più idonei a certi trattamenti, e per rendere le immunoterapie contro il cancro ancora più efficaci.

Cellule tumorali più sensibili. I mitocondri sono organelli presenti in ogni cellula vivente dotati di un proprio DNA, il DNA mitocondriale. Svolgono il ruolo di centraline energetiche, perché producono una molecola - l'ATP (adenosina tri-fosfato) - che trasporta e fornisce energia per le funzioni cellulari. Metà dei tumori presenta cellule con DNA mitocondriale mutato, e ora per la prima volta si scopre che questa caratteristica potrebbe essere sfruttata a nostro vantaggio. Quando gli scienziati del Cancer Research UK Scotland Institute e del Memorial Sloan Kettering Cancer Centre (USA) hanno provato a riprodurre queste mutazioni in laboratorio, hanno infatti scoperto che le cellule tumorali che presentavano il più alto numero di mutazioni risultavano due volte e mezzo più sensibili all'immunoterapia.

Attacco alle cellule cancerose. I ricercatori vorrebbero ora approfittare di questa caratteristica per far sì che i tumori rispondano meglio alle cure oncologiche. L'immunoterapia provata nello studio si basa sul farmaco Nivolumab, che allenta i freni del sistema immunitario per attaccare le cellule cancerose e che è attualmente usato per trattare diversi tipi di tumore, come quello ai polmoni, il melanoma, il cancro al fegato e all'intestino.