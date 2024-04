A partire da maggio 2026, sui contenitori di birra, liquore e vino venduti in Irlanda dovranno essere presenti due scritte rosse in maiuscolo: «Esiste un legame diretto tra alcol e tumori mortali» e «Bere alcol può causare malattie epatiche». L'Irlanda sarà dunque il primo Paese europeo a mettere in guardia le persone dai rischi dell'alcol per la salute, come già accade per il tabacco. «Chi beve ha il diritto di conoscere le informazioni base sull'alcol, come avviene per altri cibi e bevande», commenta al New York Times Timothy Naimi, direttore del Canadian Institute for Substance Use Research all'Università di Victoria (Canada). Ma esistono evidenze scientifiche che collegano il consumo di alcol al cancro?