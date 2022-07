Il cambiamento climatico e le temperature estreme stanno causando un'ondata di insonnia in tutto il mondo. Provare a dormire quando la temperatura supera i 30°C significa perdere circa 14 minuti di sonno per notte. In media, quindi, 44 ore l'anno. Di più: queste ore non le recupereremo mai, dato che non saremo in grado di adattarci a un Pianeta che brucerà sempre di più. Anzi: la scienza prevede che, entro il 2099, le alte temperature potrebbero rubare fino a 50-58 ore di sonno a persona l'anno. Questi calcoli sono stati fatti da alcuni ricercatori dell'Università di Copenaghen, e il loro studio è stato pubblicato sulla rivista Cell. Più caldo, meno sonno, meno salute. Diversi studi hanno precedentemente suggerito che le notti bollenti - e quelle degli ultimi sette anni sono state le più calde mai registrate - peggiorano la qualità del sonno, mettendo a rischio la salute psicofisica e causando, per esempio, prestazioni cognitive e produttività ridotte, malattie cardiovascolari, depressione e obesità. Per la prima volta, però, uno studio ha evidenziato il fenomeno a livello globale, identificando anche chi sono, e dove vivono, le persone più colpite e quindi più a rischio.

Tra il 2015 e il 2017, per circa sei mesi, i ricercatori dell'Università di Copenaghen hanno controllato la durata e la qualità del riposo notturno di 47.000 adulti di 68 Paesi, facendo loro indossare braccialetti per il monitoraggio del sonno. Associando i dati raccolti con i dati meteorologici locali hanno scoperto che nelle notti più calde le persone dormivano meno perché si addormentavano più tardi e si svegliavano prima. Quando poi la temperatura superava i 30°C, riposavano circa 14 minuti in meno a notte, in media circa 44 ore in meno l'anno.