Si parla spesso di calo delle nascite, normalmente incolpando l'instabilità economica e lavorativa delle giovani coppie, la vita stressante, e la conseguente età sempre più avanzata della prima gravidanza, con tutto ciò che questo comporta in termini di fertilità maschile e femminile. Ma secondo Shanna Swan, professoressa di medicina ambientale e sanità pubblica alla Mount Sinai School of Medicine di New York (USA), staremmo ignorando una delle principali cause di infertilità del mondo moderno: le sostanze chimiche. «Non dico che altri fattori non siano coinvolti nel peggioramento della salute riproduttiva», ha dichiarato Swan in un'intervista al Guardian , «ma le sostanze chimiche ne sono la causa principale, ed è arrivato il momento di riconoscere questa causalità e agire di conseguenza».

Cosa evitare. Per non correre rischi è importante evitare, per quanto possibile, di entrare in contatto con queste sostanze dannose: per questo, consiglia l'esperta, meglio prediligere cibi non elaborati e, ai fornelli, scartare padelle in teflon o trattate con qualunque altro rivestimento. Bandito inoltre l'uso di contenitori o pellicole di plastica in microonde, e per l'igiene personale e della casa meglio optare per prodotti senza profumo. «Se non invertiamo la tendenza, per il 2045 la metà delle coppie che vorranno avere un figlio dovranno ricorrere alla fecondazione assistita», avverte Swan. «Ecco perché è fondamentale riconoscere il problema, per iniziare a fare qualcosa per combatterlo».