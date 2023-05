Caldo e freddo: le persone amputate li percepiscono nell'arto fantasma

Le persone amputate sono in grado di percepire le sensazioni di calore direttamente sull'arto fantasma : un team di ricercatori dell'EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) di Losanna che stava lavorando a un sistema di feedback sensoriale per rendere più realistiche le sensazioni tattili delle protesi si è imbattuto in una scoperta interessante e inaspettata. Nelle persone che hanno subito l'amputazione di un braccio, gli stimoli termici somministrati sul moncone sono percepiti direttamente sull'arto fantasma, cioè sulla mano mancante. Lo studio e le sue implicazioni sono stati descritti in un articolo su Science .

La mano calda (che non c'è). «La nostra neurotecnologia consiste in un sensore che riconosce le temperature sulla punta delle dita della protesi nonché in elettrodi termici che imitano quella sensazione sull'arto amputato» spiega Solaiman Shokur, neuroingegnere e scienziato che ha co-diretto lo studio.

Con questo sistema di feedback di temperatura non invasivo, il team svizzero - in collaborazione con la Scuola Superiore Sant'Anna (SSSA) di Pisa e con il Centro Protesi Inail - è riuscito a far percepire a 17 pazienti amputati la temperatura di una serie di oggetti, inviando le sensazioni direttamente nell'arto fantasma, ossia nel punto in cui si percepisce ancora la presenza dell'arto nonostante l'avvenuta amputazione.

«Sono cresciuto in Afghanistan e ho visto gli effetti della guerra sulla mia gente» dice Shokur. «La prima volta che ho visto una persona amputata avevo 7 anni. Il mio primo contatto con le neuroscienze è stato attraverso mia zia che lavorava come volontaria all'ospedale di Kabul. Descriveva il dolore che un paziente continua a sentire nel braccio mancante. A me sembrava una cosa quasi mistica ma in realtà stava descrivendo il dolore da arto fantasma. Il fatto che in questo studio siamo riusciti a indurre una sensazione fantasma piacevole in persone con amputazione provoca in me emozioni molto forti».